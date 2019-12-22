«Адский треш»: Малахова разнесли за позорное выступление на сцене

Журналист Андрей Малахов опубликовал в своем инстаграм-аккаунте короткий отрывок из своего шоу на «Первом Канале». Как можно понять из видеоролика, предстоящий выпуск будет посвящен новогодним «Голубым огонькам».
На фоне украшенной в стиле девяностых сцены шоумен попытался исполнить на свой лад знаменитый шлягер «Пять минут», заменив в песне слова. Его текст был посвящен праздничным передачам и ее гостям. Однако у россиян этот перфоманс вызвал отвращение.
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В комментариях пользователи обрушились на Андрея Малахова со шквалом критики. Многие из них заявили, что устали каждый год видеть на телеэкранах одно и то же.
«Какой же это адский треш», «Все радуются, пьют,лучше бы эти деньги собрать и отдать в детские дома, уроды каждый код одно и то же», «Ужас. Сейчас точно 2020 год будет? Судя по рекламе 1980», – писали участники дискуссии.
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