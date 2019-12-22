Changan рассекретил третью новинку для российского рынка

22.12.2019, 12:04, Разное

Кроме двух кроссовер китайского автоконцерна Changan компания планирует запустить на российский рынок еще и третью модель под названием Alsvin. Речь идёт о седане, который у местных дилеров более известен как Alsvin V7.
По мнению главы концерна, новинка способна составить конкуренцию таким флагманам, как KIA Rio, Hyundai Solaris и Volkswagen Polo. К слову, именно в данном сегменте РФ наблюдается огромная конкуренция, но представители китайского бренда все равно уверены в будущем успехе своей новинки. Например, Changan Alsvin выгодно выделяется среди транспортных средств конкурирующих компаний более доступной ценой, а технические характеристики ничем не уступают европейским и азиатским седанам.

Предположительно, автомобиль будет оснащен движком от CS35 Plus: речь идёт о 1,6-литровой «атмосферной» силовой установке, генерирующей около 130 лошадиных сил. Что касается еще одной новинки Changan – среднеразмерного кроссовера CS55, то он появится в РФ совсем скоро, а его цена будет варьироваться от 1,27 до 1,47 миллиона рублей в зависимости от исполнения.



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