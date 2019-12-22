Дубовицкая о свадьбе Петросяна с Брухуновой: «Я жалею девушек, которые решились на это»

Регина Дубовицкая посетила передачу «Секрет на миллион». Ведущая прокомментировала свадьбу Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой, заявив: она жалеет девушек, решившихся на подобный шаг.

Звезда телешоу «Аншлаг» ответила на вопрос Максима Галкина о неравных союзах. Она почему-то решила, что речь идет о недавней свадьбе Петросяна со своей 30-летней избранницей. Ведущая пожалела девушек, которые соглашаются на такие шаги и добавила, что мужчинам больше не место на Земле. После этого в зале послышался смех зрителей. При этом Дубовицкая прокомментировала отношения Пугачевой и Галкина, отметив, что у них все прекрасно сложилось, а это бывает редко. Знаменитость пожелала каждой паре обрести такое же счастье.

Кудрявцева решила подшутить над коллегой и задала ей вопрос «из зала» от некой Елены С. Женщина интересовалась, что делать, если супруг бросил ее ради молодой любовницы. По словам Дубовицкой, после развода с комиком Степаненко стала радоваться жизни. Журналистка пожелала артистке «всего самого лучшего». Что касается Татьяны Брухуновой, после церемонии бракосочетания она не стала брать фамилию Петросяна. В то же время главная сваха РФ Роза Сябитова утверждает, что пару ждут проблемы в будущем.

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