Дубовицкая о свадьбе Петросяна с Брухуновой: «Я жалею девушек, которые решились на это»

Регина Дубовицкая посетила передачу «Секрет на миллион». Ведущая прокомментировала свадьбу Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой, заявив: она жалеет девушек, решившихся на подобный шаг.
Звезда телешоу «Аншлаг» ответила на вопрос Максима Галкина о неравных союзах. Она почему-то решила, что речь идет о недавней свадьбе Петросяна со своей 30-летней избранницей. Ведущая пожалела девушек, которые соглашаются на такие шаги и добавила, что мужчинам больше не место на Земле. После этого в зале послышался смех зрителей. При этом Дубовицкая прокомментировала отношения Пугачевой и Галкина, отметив, что у них все прекрасно сложилось, а это бывает редко. Знаменитость пожелала каждой паре обрести такое же счастье.
Кудрявцева решила подшутить над коллегой и задала ей вопрос «из зала» от некой Елены С. Женщина интересовалась, что делать, если супруг бросил ее ради молодой любовницы. По словам Дубовицкой, после развода с комиком Степаненко стала радоваться жизни. Журналистка пожелала артистке «всего самого лучшего». Что касается Татьяны Брухуновой, после церемонии бракосочетания она не стала брать фамилию Петросяна. В то же время главная сваха РФ Роза Сябитова утверждает, что пару ждут проблемы в будущем.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Российским экспертам поручили оперативно провести обновление многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34. Об этом сообщают отечественные СМИ со ссылкой не представителей оборонно-промышленного комплекса. На данный момент уже начались работы опытно-конструкторского характера. Как стало известно, модернизированный самолёт будет оснащен новой радиолокационной станцией, навигационным комплексом и системой индикации информации. Вероятнее всего, первый опытный образец обновленного Су-34 будет готов к […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- «Такие ожоги нельзя получить за несколько минут» / 25 октября
- Диетологи рассказали о сырной диете для экспресс-похудения / 1 ноября
- Мнение: Последовательно подрывали Версальский порядок в Европе / 22 декабря
- Жуткое существо-перевертыш в лесу восточной Пенсильвании / 12 ноября
- Эксперт: Мед может усугубить развитие диабета II типа / 14 ноября
- Наука: Голого землекопа уличили в старении на клеточном уровне / 1 ноября
- Виталина Цымбалюк-Романовская поддержала Татьяну Брухунову / 22 декабря
- Мнение: Очередная ЭМПАТИЯ в Шоколаднице! / 30 октября