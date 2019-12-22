Захарова оценила ответ Польши на слова Путина о Второй мировой войне

Именно польская сторона, а не РФ на протяжении многих лет подрывала не только двусторонние отношения, но и работу экспертов, призванных разобраться в сложных вопросах истории двух стран, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Именно представители Варшавы много лет подрывали и работу экспертов, и двусторонние отношения. Агрессивная риторика, снос памятников борцам с фашизмом, запевальная роль в принятии антироссийских санкций ЕС – прямые тому доказательства», – сообщила ЗахароваТАСС.

Так она прокомментировала заявление МИД Польши в связи со словами президента РФ Владимира Путина относительно начала и хода Второй мировой войны.

В частности, на пресс-конференции 19 декабря Владимир Путин напомнил, что советские войска вошли в Польшу «после того, как польское правительство утратило контроль за своими вооруженными силами и за тем, что происходит на территории» страны. Глава государства отметил, что польское правительство в это время «находилось где-то уже в районе польско-румынской границы» и «не с кем бы было даже разговаривать на эту тему».

Официальной позицией Польши уже много лет является тезис о том, что СССР напал на Польшу в 1939 году так же, как и гитлеровская Германия. Одним из доказательств вины СССР в Варшаве считают подписание советско-германского договора о ненападении (зачастую именуемый пактом Молотова-Риббентропа по фамилиям его подписантов, глав внешнеполитических ведомств СССР и Германии), который был подписан 23 августа 1939 года в Москве.

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