Мнение: О реальном числе дизлайков пресс-конференции Путина

Трансляция пресс-конференции Владимира Путина подверглась кибератаке

Прямые трансляции большой пресс-конференции президента России Владимира Путина в Сети, в том числе на YouTube, подвергаются массированным атакам хакеров.

«На все трансляции идет беспрецедентная кибератака», — сообщает «Ридус» со ссылкой на ряд telegram-каналов. Отмечается, что дизлайки и негативные комментарии массово оставляют пользователи из соседних стран, которые специально для этого создали новые аккаунты с подозрительными именами. «Обмениваются одинаковыми сообщениями сами с собой. Работа у людей такая», — пишет издание.

Товарищи, когда скидываете скриншот со своим дизлайком, хотя бы рекламную плашку на украинском убирайте))

Пресс-конференция президента России — главное информационное событие не только в нашей стране, но и в соседней. В чатах всех трансляций царят чистенькие и свежие аккаунты с подозрительными именами, которые в отрыве от самого мероприятия обмениваются одинаковыми сообщениями сами с собой. Не забывают и ровные цифры дизлайков крутить. Работа у людей такая, но выглядит забавно.

Источник: Конт

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