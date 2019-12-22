Счастливого импичмента, Америка!

Историческое решение против Трампа может подорвать избирательную кампанию его конкурентов.

Дональд Трамп подвергся процедуре импичмента, и он теперь третий президент США, с которым это случилось. Еще одним был Билл Клинтон, а третий… нет, не Никсон! Ричард Никсон не стал дожидаться импичмента и сам сложил с себя полномочия после Уотергейтского скандала, хотя он ему тоже светил. Третий был Эндрю Джонсон, в 19 веке.

На самом деле факт того, что Трамп в конце концов все же подвергся импичменту, будет иметь настолько далеко идущие последствия, что сейчас трудно их все даже предполагать. Считайте, что в относительно тихий омут американской политики бросили кусок скалы размером со «Скалу» Дуэйна Джонсона, а поднятые этим броском волны будут биться о берега истории еще долгие десятилетия.

Сейчас все аналитики обращают большое внимание на то, как разделились голоса в Палате представителей. Импичмент Трампу объявили по двум обвинениям: злоупотребление властью (оказывал давление на Украину) и препятствие работе Конгресса (мешал расследованию по поводу давления на Украину).

Голоса разделились так:

по злоупотреблению властью 230 против 197; при этом одна демократка, Тулси Габбард, воздержалась, а все остальные голосовали четко по партийной принадлежности: демократы за импичмент, республиканцы — против;

по препятствованию работе Конгресса 229 против 198; Тулси Габбард опять же воздержалась, а один из демократов, Джаред Голден из Мэйна, проголосовал против импичмента.

То есть в общем-то раздел идет почти четко и жестко по партиям. Это свидетельствует о расколе в американском обществе и о том, что противники отказываются слушать друг друга. Америка становится все более радикализированной и сегрегированной по образованию, профессиям, штатам, политическим взглядам, и, возможно, даже по темпераменту: либерально-городские элиты в больших городах и университетах, против более восприимчивых к национализму окраин небольших городов и сельской местности.

Все сходятся на том, что в итоге Дональд Трамп никакого импичмента не получит: в Сенате большинство у республиканцев, и они ни за что это дело не одобрят. Я бы не стал так уж на 100% утверждать, что не одобрят, мало ли что еще там будет. Но на момент вчерашнего голосования в Палате представителей это было очевидно: республиканцы не одобрят, а значит, никакого отстранения от должности президента не будет.

Более того, многие правильно считают, что объявив непроходной импичмент, демократы вырыли себе могилу. Поэтому спикер конгресса Пелоси и не спешила как и с началом процесса импичмента, так и сейчас, с передачей дела в Сенат. Ведь если они процедуру запустят, а Сенат решит, что «ничего не было» — это станет дополнительным мандатом доверия Трампу прямо под выборы. Он все кричит, что в его отношении устроили охоту на ведьм. А тут Сенат как бы и докажет: Трамп ни в чем не виноват, на него клевещут, как он утверждает, злобные либералы, продажный Голливуд, СМИ и «Вашингтонское болото».

Импичмент не вышел, расходимся по домам. После этого второй срок у Трампа в кармане.

Еще раз повторюсь: не факт, что импичмента не будет. И если даже не будет, не факт, что из-за этого Трамп автоматом выиграет выборы в 2020. Однако же именно это наиболее вероятный сценарий. И политики-прагматики из Палаты представителей не могли этого не знать, когда решались инициировать импичмент и когда за него голосовали. А это означает одно: они голосовали так, потому что не могли иначе. Даже себе во вред.

Избрание Дональда Трампа стало поражением для всей прогрессивной части Америки. Это все равно что Харви Вайнштейну дать Нобелевскую премию мира. Разговоры о возможном импичменте велись уже с самого момента объявления результатов выборов — то есть еще даже до вступления Трампа в должность. Тем более что было за что: обвинения в мошенничестве и сексуальных домогательствах, нежелание отказаться от бизнеса (т.е. конфликт интересов) и, наконец, братание с российскими хакерами, олигархами и шпионами.

И для тех из демократов, для которых честь их партии не пустой звук, импичмент явно был делом чести. Пусть попытка будет безуспешной — мы догадываемся об этом заранее. Пусть это нам потом отзовется проигрышем следующих президентских выборов, и каких-то региональных. Но, как говорится, есть такая профессия — Родину защищать. Даже ценой собственной политической карьеры. Кстати Нэнси Пелоси, которая стала лицом импичмента, политической головы тогда будет не сносить: когда затея все же провалится, все шишки обрушатся на нее и завалят ее с концами, как и когда-то заводилу импичмента против Билла Клинтона Ньюта Гингрича.

Конечно, во время голосования не все демократы руководствуются благородными мотивами. Многие, возможно, считали и до сих пор считают, что овчинка выделки не стоит. Но тут уж понятно, что всех, кто не стал бы выступать за правое дело обличения Трампа, свои очень жестко поставили бы «на вид». И, кстати, воздержанку Тулси Габбард теперь ждут возможно нелегкие времена в партии. Посмотрим, что она скажет на очевидное обвинение в предательстве коллег (или в полупредательстве, раз она все-таки воздержалась), как раз сегодня в следующем раунде президентских дебатов демократов. Да и Джареду Голдену явно придется пояснить за свой голос против — предъявы неминуемы.

Ненси Пелоси. Фото: Reuters

Демократы разделились на два типа: благородные борцы за правое дело (во всяком случае, в собственных глазах) и некоторые раскольники, которым некуда было деваться. С республиканцами же дело обстоит полностью наоборот. Давно известно, что поддержка Трампа среди республиканцев не так уж сильна: это среди бедных избирателей реднеков он популярен, а многие однопартийцы в городе на холме не очень-то жалуют выскочку с замашками уличного разводилы. Среди республиканцев есть те, которые понимают: Трамп явно виноват, и импичмент по нему давно плачет. Но они не могли голосовать по совести, потому что тогда им тоже пришлось бы ставить крест на своей карьере в партии. А в этом, поддержка партией и ее активом действующего президента, как никогда монолитна:

Трампа приходится защищать, потому что если он проиграет — партия проиграет.

Получается, что демократы делятся на партийных бюрократов, и честных людей, готовых пожертвовать собой во имя идей отцов-основателей. А республиканцы делятся также на «партийцев во что бы то ни стало», и на не столь уж честных людей, которые не готовы жертвовать собой. Так что моральная победа в любом случае за демократами, которые затеяли безнадежное дело, которое считают правым. Хотя, их позиция — и особенно будущий провал процесса импичмента в Сенате — будет выглядеть для американского электората как предвыборный аргумент значительно проигрышнее, чем «охота на ведьм» раненого Трампа.

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В остальном, по импичментам, у республиканцев и демократов исторический счет-ничья 2-2: Трамп, Никсон vs Джонсон, Клинтон. В импичментах похоже, нет победителей или проигравших — есть лишь политические последствия и партийный ущерб.

Вы спросите: а как же республиканцы, которые всерьез верят, что Трамп ни в чем не виноват? Таких единицы, если они вообще есть в американском парламенте.

В Вашингтоне не сомневаются: если импичмент объявили — значит правда и есть за что. Трамп поводы подбрасывает одни за другим.

А то, что он сам отрицает вину — так и Билл Клинтон отрицал, и Никсон, и Эндрю Джонсон. До поры до времени.

Сага о демократическом импичменте президента Дональда Трампа начатая с ночи выборов в 2016 году, закончится лишь в День выборов 2020 года. Но главным вопросом все же становится совсем другая проблема уже сейчас — что делать всем тем избирателям, которых в Америке до 20%, и от симпатий которых на самом деле зависит победа кандидата любой из партий в президентской гонке, в ситуации, когда обе партии методично и последовательно сделали все возможное для того, чтобы расколоть, запутать и без того разочаровавшихся, растерянных и неопределившихся людей?

В древних Афинах был такой политик, Солон. Он собственно придумал афинские законы демократии. Когда он был уже глубоким стариком, власть в Афинах захватил тиран Писистрат. Так вот, рассказывают, что Солон долго пытался уговорить своих сограждан поднять восстание против узурпатора. Но те боялись. И тогда, по легенде, старик надел доспехи и шлем, взял свой тяжелый щит в одну руку, а копье в другую, вышел на улицу и пошел войной на Писистрата и его армию. Один и без всякой надежды. Хотел поднять массы своим примером.

Закончилось все неинтеллигентно. Но за честь демократии старый дурак постоял.

А в США Нэнси Пелоси с импичментом тоже надеется — своим примером свергнуть узурпатора. Как это закончится — скоро увидим.

Виталий Шкляров

политтехнолог

Источник: Новая газета

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