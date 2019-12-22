В Госдуме ответили на слова Зюганова о «досрочных выборах» президента

22.12.2019, 11:37, Новости дня

Партия «Справедливая Россия» не видит причин для проведения досрочных выборов президента, о возможности которых сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, сказал первый замруководителя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

«Зюганов не относится к тем людям, которые определяют, будут выборы досрочные или нет. Пока никаких общественно-политических посылок для этого нет, Дума работает достаточно эффективно, и я не вижу оснований для досрочных выборов», – сказал РИА «Новости» Емельянов.

По словам парламентария, Зюганов начинает предвыборную кампанию, поэтому ради набора очков на будущих выборах пытается представить существующую в стране ситуацию «в не очень хорошем свете», чтобы дестабилизировать обстановку.

«Очки набираются реальными делами, а не высказываниями, но все-таки на определенную часть избирателей такое заявление может подействовать», – добавил Емельянов.

Ранее Зюганов не исключил возможности проведения досрочных президентских выборов в России.



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