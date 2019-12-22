Мнение: Как бы вы распорядились несколькими миллионами рублей?

Мне предложили задать вам вопрос — куда бы вы вложили средних размеров сумму. Вначале я хотел было возмутиться, ибо должен, по хорошему, сам рассказывать о таких вещах. Через секунду, однако, я осознал, что дать совет в блоге как раз не получится: по тем же причинам, по которым честный доктор не сможет посоветовать в блоге лекарство.

Прежде, чем посоветовать что-либо разумное, надо задать инвестору с десяток вопросов. В какой валютной зоне он живёт, в какой валюте он получает доход и надёжен ли этот доход, какова цель его инвестиций, на сколько лет вперёд простираются его планы, каков состав его семьи, есть ли у него риски юридического или медицинского характера, готов ли инвестор чему-нибудь учиться, и так далее, и тому подобное. Даже после всех этих расспросов ваш мудрый совет будет с большой долей вероятности или проигнорирован, или понят неверно, а уж если вы бросите совет в эфир наугад, чтобы его применял каждый первый радиослушатель, ваш совет извратят и применят неверно с вероятностью в 100%. Как показывает мой печальный опыт, сценарий всегда один — вы говорите, что морковка полезна для зрения, а через неделю к вам приходит пациент с жалобой, что чуть не выдавил себе морковкой глаз.

Задать вопрос читателям, откинуться на спинку кресла и почитать мысли умных людей — вот куда как более приятное и идеологически верное занятие. Поэтому, коллеги, предлагаю устроить сегодня сходку инвесторов-любителей, чтобы обсудить следующий сценарий.

Вы только что удачно продали двухкомнатную квартиру в своём городе, и теперь на вашем банковском счёте призывно булькают несколько миллионов рублей. Тратить эту сумму на свои нужды вы не планируете. Вы собираетесь инвестировать деньги — или так, чтобы извлекать из них доход, или как минимум так, чтобы защитить их от инфляции и прочих опасностей.

Куда именно вы понесёте ваши денежки?

Источник: Место для дискуссий

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