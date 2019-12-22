«Ты меня боишься»: Собчак сорвалась на мат после отказа Галкина

Выпуск телешоу был посвящен творчеству певицы Светланы Лободы и ее участию в проекте Ксении «Осторожно, Собчак!», где бывшая кандидат в президенты взяла у артистки откровенное интервью. Ведущий спросил у своей гостьи, как ей за короткий срок удалось заманить Лободу не только на программу, но и на свою свадьбу.

Ксения Собчак ответила, что она является поклонницей исполнительницы и находит ее интересным собеседником. Она также напомнила, что среди приглашенных на ее шоу числится и сам Максим Галкин, Однако муж Аллы Пугачевой не стал отрицать, что пока не готов принять предложение светской львицы, отметив, что она бывает беспощадной к своим собеседникам.

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Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 21 Дек 2019 в 6:09 PST

В ответ журналистка упрекнула ведущего в трусости и выругалась матом в прямом эфире телеканала.

«Если захотите – вырежете это. Я все равно скажу как умею, по-простому, по-ютьюбовски. Как только я чувствую, что человек занимается ******, я так устроена, что начинаю впиваться в него», – заявила телезвезда.

В ходе передачи Ксения Собчак также призналась, что чувствует, когда человек врет и лицемерит. И напротив, откровенность гостя, по словам Ксении, располагает ее к себе.

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