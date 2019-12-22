General Motors готов к серийному выпуску без рулевых машин

Руководство американского концерна General Motors ведет переговоры с компетентными органами в США о возможности выпуска автомобилей без руля.

Особый интерес к данной техники связан с тем, что до сих пор ни одна компания не выпустила подобные автомобили с допуском на дороги общего пользования. В компании General Motors указали, что именно они стали инициаторами переговоров о возможности внедрения новой техники. Для допуска к езде на дорогах общего пользования требуется специальное разрешение.

Однако уже есть предпосылки, что новая техника в скором времени может появиться в свободной продаже. Использования уникальные автомобили станет возможным не только для перевозки грузов, но и для пассажиров.

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