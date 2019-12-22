В Челябинске дети чуть не отравились просроченными новогодними подарками

В Сети появились гневные сообщения родителей из Челябинска. Их дети чуть не отравились просроченными новогодними подарками, выданными в детском саду.

Плесень на конфетах случайно заметила мать одного ребенка, решившая посмотреть презент. Потом стало известно, что срок годности продуктов завершился в июле, а дети могли оказаться в клинике из-за мошенника – поставщика.

По предварительной информации, он просто решил переклеить этикетку и реализовал партию опасного товара. Родители решили провести экспертизу и ждут результатов от правоохранителей.

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