В Челябинске дети чуть не отравились просроченными новогодними подарками

В Сети появились гневные сообщения родителей из Челябинска. Их дети чуть не отравились просроченными новогодними подарками, выданными в детском саду.
Плесень на конфетах случайно заметила мать одного ребенка, решившая посмотреть презент. Потом стало известно, что срок годности продуктов завершился в июле, а дети могли оказаться в клинике из-за мошенника – поставщика.
По предварительной информации, он просто решил переклеить этикетку и реализовал партию опасного товара. Родители решили провести экспертизу и ждут результатов от правоохранителей.
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Последнее: Российским экспертам поручили оперативно провести обновление многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34. Об этом сообщают отечественные СМИ со ссылкой не представителей оборонно-промышленного комплекса. На данный момент уже начались работы опытно-конструкторского характера. Как стало известно, модернизированный самолёт будет оснащен новой радиолокационной станцией, навигационным комплексом и системой индикации информации. Вероятнее всего, первый опытный образец обновленного Су-34 будет готов к […]
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