Беленюк: Уже в 2017 году ходили слухи, что Зеленский собирается идти в президенты

Уже в 2017 году ходили слухи, что тогдашний шоумен, руководитель студии «Квартал 95» Владимир Зеленский собирается идти в президенты, заявил в интервью НВ, опубликованном 22 декабря, нардеп от «Слуги народа», чемпион мира по греко-римской борьбе Жан Беленюк.

«Меня пригласил сам президент», – отметил Беленюк, отвечая на вопрос, как он попал в политику.

По словам нардепа, он познакомился с нынешним президентом в 2017 году: тогда его пригласили участвовать в фестивале «Весело», который организовывала студия «Квартал 95». Затем Беленюк неоднократно участвовал в шоу-программах студии.

«Уже тогда, в 2017-м, ходили слухи, что Владимир Зеленский собирается идти в президенты», – продолжил Беленюк.

На вопрос, сразу ли он согласился на депутатство после предложения, Беленюк ответил: «Нет, конечно, у меня были свои против. Я все же действующий спортсмен, скоро Олимпиада».

Он добавил, что его останавливало и отсутствие политического опыта.

«Я понимал, что мне предстоит многому научиться, а это для меня всегда вызов. К тому же я достаточно критиковал представителей прежнего Министерства по делам спорта, ну и, наверное, неправильно только критиковать, важно что-то и самому сделать», – заявил Беленюк.

Беленюк сообщил 21 сентября, что полностью посвятит себя политической деятельности только после Олимпиады 2020 года в японском Токио. 29 августа, в день первого заседания Верховной Рады нового созыва, он говорил, что намерен совмещать полномочия депутата со спортивной карьерой.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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