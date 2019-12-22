Дубовицкая прокомментировала сообщения о свадьбе Петросяна

22.12.2019, 11:30, Новости дня

Ведущая юмористической программы «Аншлаг» Регина Дубовицкая в эфире программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ раскритиковала браки с большой разницей в возрасте, приведя в пример сообщения о новой женитьбе юмориста Евгения Петросяна.

Отвечая на вопрос Максима Галкина, Дубовицкая посочувствовала молодым девушкам, которые выходят замуж за мужчин намного старше себя.

«Это про Петросяна? Я жалею тех девушек, которые решились на это. Что про мужчин говорить? Им уже пора улетать на небо», – сообщила телеведущая, передает РИА «Новости».

При этом она отметила, что бывшей жене Петросяна Елене Степаненко после развода с юмористом «стало легче жить».

В начале декабря появились слухи о женитьбе Петросяна на 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой. Сам юморист эту информацию не подтвердил, а Брухунова пожаловалась на травлю в СМИ из-за слухов о бракосочетании.

Напомним, 16 ноября 2018 года брак Петросяна и артистки Елены Степаненко после 32 лет совместной жизни был расторгнут судом. При этом виновницей расставания называли Брухунову. Бывшие супруги продолжают делить имущество, которое оценили в 1,5 млрд рублей.



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