Поклонники не заметили Гарри Галкина на новом видео из-за красивого ковра

Телеведущий разместил на своей странице новое видео с участием сына Гарри Галкина. Вот только поклонникам настолько понравился красивый ковер, что многие даже не заметили малыша на его фоне.

Супруг Аллы Пугачевой часто радует подписчиков в Instagram сюжетами, главными звездами которых становятся дети звездной пары. Гарри и Лиза Галкины уже давно стали любимцами публики в соцсетях и за их развитием наблюдает большое количество людей. Перед публикацией ролика со смеющимся наследником шоумен сначала показал его нескольким своим приятельницам. На вопрос артиста о том, понравилось ли подругам видео, они ответили, что у юмориста отличный ковер.

Примечательно, что реакция поклонников комика была почти такой же. По словам многих фолловеров, они первым делом заметили тканевое изделие, а не Гарри Галкина, запечатленного в сюжете. «Я тоже ковер оценила», « Он бросается в глаза», — писали подписчики.

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