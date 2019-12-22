Недорогой паркетник Hyundai ix35 снова ставит рекорды продаж

Компания Hyundai объявила о результатах продаж кроссоверов на автомобильном рынке Китая.

В свою очередь, самым продаваемым снова оказался бюджетный паркетник Hyundai ix35, который за первые 11 месяцев приобрели около 118 тысяч автолюбителей. Кроме того, с учетом увеличенного спроса удалось достичь опережения главных конкурентов в своем сегменте — Skoda Kamiq и Toyota RAV4. Известно, что для Китая доступна модель с 2-литровым агрегатом на 163 л.с. мощности.

В стартовой комплектации применили передний привод и АКПП. Кроме того, клиенты могут приобрести автомобиль с 1,4-литровым турбированным агрегатом и системой полного привода. Цена за базовую модель кроссовера равна 120 тысяч юаней, а в максимальном оснащении — 162 тысячи юаней.

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