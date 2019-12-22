В Волгоградской области овчарки загрызли хозяйку квартиры

В Волгоградской области овчарки загрызли женщину. Инцидент произошел в квартире 36-летней хозяйки, сейчас выясняются соответствующие подробности.

Известно, что россиянка не выходила на связь с родными еще с начала прошлой недели. По этой причине близкие решили обратиться за помощью в полицию. Вечером, 19-го декабря спасатели и сотрудники правоохранительных органов вскрыли дверь хозяйки квартиры. Увиденное шокировало работников экстренных служб. В органах сообщили, что на теле пострадавшей обнаружили следы укусов овчарок, которые с ней жили. На тот момент животные бегали по дому.

На трупе жительницы Волгоградской области отсутствовали мягкие ткани на некоторых участках тела. Тем не менее специалисты не нашли ссадин, ушибов и остальных следов вероятной криминальной смерти. Согласно предварительной информации, сейчас устанавливается точная причина кончины россиянки. Собак временно усыпили и поместили в приют для животных.

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