В Краматорске задержанный разбил лицо полицейской и устроил драку с ее напарником

В Краматорске Донецкой области задержанный вечером 20 декабря напал на полицейских. Об этом сообщила пресс-служба областной полиции 21 декабря.

Двое полицейских остановили группу пьяных мужчин за нарушение общественного порядка.

«Один из нарушителей отреагировал на это агрессией и нецензурной бранью, а когда его пытались доставить в отдел полиции для составления административного протокола, набросился на правоохранителей. Мужчина дважды ударил в лицо полицейскую, причинив девушке многочисленные ушибы. При этом она продолжала задерживать нарушителя. Обезвреживая агрессивного нападающего, пострадал и ее напарник из патрульной полиции. Кроме того, нарушитель разорвал униформу», – сообщили в полиции.

28-летняя инспектор получила медицинскую помощь в травматологии и сейчас находится на лечении.

Жительница города, которая увидела драку в окно, вызвала полицию, прибыли бойцы спецподразделения ТОР. Злоумышленника, ранее судимого 32-летнего мужчину, доставили в отдел полиции.

«В ходе опроса он попытался напасть на сотрудника внутренней безопасности полиции региона. Действия нападающего были блокированы», – добавили в пресс-службе.

Открыты два уголовных производства по ч.2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (умышленное причинение сотруднику правоохранительного органа или его близким родственникам побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей).

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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