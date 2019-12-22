На уфимском заводе «Нефтехим» ликвидировано открытое горение

22.12.2019, 11:12, Новости дня

Пожарные ликвидировали открытое горение на уфимском опытном заводе «Нефтехим», площадь пожара составила 2 тыс. квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.

«Пожар локализован в 08.44 мск на площади 2 тыс. кв. метров. В 10.50 мск открытое горение ликвидировано», – говорится в сообщении, передает ТАСС.

В МЧС уточнили, что погибших и пострадавших в результате пожара нет, эвакуация не проводилась.

Ранее сообщалось, что МЧС увеличило группировку, участвующую в ликвидации пожара, до 140 человек и 47 единиц техники.

Пожар возник утром в воскресенье на площади 1,6 тыс. кв. метров, ему был присвоен повышенный ранг сложности. В тушении задействовали пожарный поезд.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Российским экспертам поручили оперативно провести обновление многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34. Об этом сообщают отечественные СМИ со ссылкой не представителей оборонно-промышленного комплекса. На данный момент уже начались работы опытно-конструкторского характера. Как стало известно, модернизированный самолёт будет оснащен новой радиолокационной станцией, навигационным комплексом и системой индикации информации. Вероятнее всего, первый опытный образец обновленного Су-34 будет готов к […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика