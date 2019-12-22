На уфимском заводе «Нефтехим» ликвидировано открытое горение

Пожарные ликвидировали открытое горение на уфимском опытном заводе «Нефтехим», площадь пожара составила 2 тыс. квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.

«Пожар локализован в 08.44 мск на площади 2 тыс. кв. метров. В 10.50 мск открытое горение ликвидировано», – говорится в сообщении, передает ТАСС.

В МЧС уточнили, что погибших и пострадавших в результате пожара нет, эвакуация не проводилась.

Ранее сообщалось, что МЧС увеличило группировку, участвующую в ликвидации пожара, до 140 человек и 47 единиц техники.

Пожар возник утром в воскресенье на площади 1,6 тыс. кв. метров, ему был присвоен повышенный ранг сложности. В тушении задействовали пожарный поезд.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Российским экспертам поручили оперативно провести обновление многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34. Об этом сообщают отечественные СМИ со ссылкой не представителей оборонно-промышленного комплекса. На данный момент уже начались работы опытно-конструкторского характера. Как стало известно, модернизированный самолёт будет оснащен новой радиолокационной станцией, навигационным комплексом и системой индикации информации. Вероятнее всего, первый опытный образец обновленного Су-34 будет готов к […]