На уфимском заводе «Нефтехим» ликвидировано открытое горение

Пожарные ликвидировали открытое горение на уфимском опытном заводе «Нефтехим», площадь пожара составила 2 тыс. квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.
«Пожар локализован в 08.44 мск на площади 2 тыс. кв. метров. В 10.50 мск открытое горение ликвидировано», – говорится в сообщении, передает ТАСС.
В МЧС уточнили, что погибших и пострадавших в результате пожара нет, эвакуация не проводилась.
Ранее сообщалось, что МЧС увеличило группировку, участвующую в ликвидации пожара, до 140 человек и 47 единиц техники.
Пожар возник утром в воскресенье на площади 1,6 тыс. кв. метров, ему был присвоен повышенный ранг сложности. В тушении задействовали пожарный поезд.
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