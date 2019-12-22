Мнение: Отверстия

Актёр Александр Петров сделал следующее заявление:

Русским женщинам нравится, когда к ним пристают. Многим очень нравятся такие знаки внимания… У нас такая русская женщина, что если она не захочет, то ни один мужик к ней не пристанет.



Фото: Соцсети

Моей первой реакцией на слова Петрова было возмущение. Лично я терпеть не могу, когда ко мне пристают.

Однако, возмутившись, я вдруг вспомнила о том, в какое негодование пришли наши полусветские драные кошки от слов Собчак, посмевшей заявить, что голые фотки 40-летних баб — это признак отчаяния. Даже какой-то флешмоб в соцсетях замутили, доказывая, что их климактерические дырки — вполне себе факбл.

Нашу бабу оскорбляет не когда в ней видят письку на ножках, а когда в ней эту самую письку не видят. Даже если бабе — за полтос, и у неё уже есть внуки, она жаждет быть дыркой.

Если мужчина посмеет отнестись к нашей бабе, как к человеку, а не как к трём отверстиям для слива спермы, ей станет обидно и неприятно.

Она тут же обвинит такого мужика в импотенции. Если же о том, что у всего — в том числе, и у писечки — есть строк годности напишу я, то и меня тут же назовут мужиком. Или даже 7 потными и жирными мужиками, как это однажды уже сделала ярый борец с эйджизмом и фанатка фотошопа — Баба Яга Рудковская.

То, что в свои 38 лет (до хера, вообще-то) я отказываюсь доказывать себе и миру то, что меня ещё можно трахать, что мне, в принципе, по фиг, факбл я или нет, что меня давно не беспокоит упругость собственной жопы, что йогой я занимаюсь исключительно для здоровья, а в шпагате сижу — с целью профилактики варикоза, что я жутко расстраиваюсь из-за того, что у меня не хватает времени, сил и, скорее всего, таланта написать трёхкилограммовую нетленку а-ля Лев Толстой, говорит лишь о моей адекватности.

Нет, не о фригидности, в которой меня сейчас обвинят престарелые письки, которых променяли на баб помоложе денежные мужья и подобрали креативные альфонсы, а исключительно об адекватности.

И как любому адекватному человеку, мне не нравится, когда ко мне пристают.

Однако наша баба — не человек. Ей — кокетливой писе — обязательно нужно, чтобы к ней приставали. Иначе она просто не знает, что делать с самой собой. Точнее, со своими отверстиями: кроме них, у неё ведь и нет ничего.

Много лет назад я прочитала в ЖЖ статью о том, что женщины, которым по медицинским показаниям удалили матку, слышали от соседок по палате фразу: «Только мужу не говори!»

И вот в этом «Только мужу не говори!» и заключается вся суть нашей бабы. Кто ж она без матки-то? Без сисек? Без писи?

Никто. Никто, прежде всего, для самой себя.

Наша баба может простить себе всё, включая брошенных на бабок детей. Единственное, чего она простить себе не может, — это сексуальную невостребованность.

А потому прав актёр Петров, совершенно прав. И это, знаете ли, грустно.

Девки, что вы из себя представляете? Кто вы? Прежде всего, для самих себя.

Я вас слушаю очень внимательно. Мне, правда, интересно.

Источник: Лена Миро

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