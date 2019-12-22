Закирова не хочет перевозить детей из США в Россию из-за отсутствия безопасности в стране

В шоу «Осторожно, Собчак!» певица пояснила о личной жизни. Выяснилось, что Наргиз Закирова не планирует перевозить своих детей из США в Россию, объяснив свой отказ отсутствием безопасности в стране.
По признанию артистки, на данный момент она поддерживает связь с наследниками с помощью интернета. Ведущая передачи Ксения Собчак спросила Закирову, не собирается ли многодетная мать перевезти их в Россию. Примечательно, что знаменитость удивил этот вопрос и, как она сказала, ее «американские дети» уже окончили школы и колледжи на территории США. Бывшая подопечная Фадеева дала понять, что ребята останутся в стране, где прожили всю жизнь. Кроме этого, исполнительница сообщила: для ее старшей дочери Сабины РФ является государством, где ходят медведи. Девушка уже успела стать матерью, а еще у представительницы шоу-бизнеса есть младшая наследница Лейла и сын Ауэль.
Наргиз Закирова родилась в Узбекистане в 1971 году, ее воспитывала семья артистов. Будущая певица с 4-х лет выступала на сцене. В 90-х годах она переехала в США, где также занималась музыкальной карьерой. В РФ звезду заметили после участия в проекте «Голос».
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