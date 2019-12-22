В КПРФ объяснили заявление Зюганова о возможности досрочных выборов президента РФ

Резонансное заявление главы КПРФ Геннадия Зюганова по поводу возможных досрочных выборов президента в РФ было направлено патриотическим силам, которые, по его мнению, должны подготовиться к любым ситуациям в стране. Об этом накануне рассказал пресс-секретарь Александр Ющенко.

Руководитель КПРФ считает, что народно-патриотическим силам необходимо подготовиться к любому сценарию, например, к досрочному выбору главы государства. Целью недавней внутренней конференции, на которой и была сказана эта фраза – мобилизация подобных патриотических объединений, ведь в случае крайней необходимости необходимо предотвратить политический кризис, развитие которого может состояться в любое время.

Ющенко уверяет, что слова Зюганова не являются «классическим политическим прогнозом, а лишь призывом всех сторонников левых идеологий в Российской Федерации к объединению вокруг КПРФ. К слову, глава партии в своей речи так и не уточнил, когда стоит ожидать развития подобной ситуации.

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