На Кубе назначен премьер-министр — впервые с 1976 года

22.12.2019, 10:43, Новости дня

Парламент Кубы утвердил премьер-министром Мануэля Марреро Круса, сообщает Associated Press.

56-летний Крус в течение 16 лет был министром  туризма. При нем на острове суущственно  вырос туристический поток.

В 1959—1976 годах премьер-министром Кубы был Фидель Кастро. В 1976 году была принятая новая конституция, по которой должность премьера была упразднена, а Кастро стал председателем Совета министров и Государственного совета Кубы.

В феврале 2019 года в результате референдума была принята новая конституция.



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