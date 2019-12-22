ЕС анализирует возможное влияние санкций США против «Северного потока – 2» на европейские компании

Европейский союз сейчас анализирует возможное влияние санкций США в отношении российских газотранспортных проектов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток» на европейские компании. Об этом 21 декабря заявил журналистам представитель Еврокомиссии, сообщает радиостанция RFI.

Он подчеркнул, что ЕС в принципе всегда выступал против санкций в отношении европейских компаний, ведущих законный бизнес.

По словам представителя, целью Еврокомиссии всегда было обеспечение, чтобы «Северный поток – 2» функционировал прозрачно и недискриминационно с соответствующей степенью надзора со стороны регулирующих органов.

Пресс-секретарь добавил, что европейские правила по трубопроводам, вступившие в силу в мае, были признаны США.

Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет страны на 2020 год. В него заложены санкции против российских газопроводов «Турецкий поток» и «Северный поток – 2». В минфине США заявили, что санкции против «Турецкого потока» и «Северного потока – 2» вступили в силу сразу же после подписания закона и компании, которые сознательно продали, арендовали или предоставили суда, занимающиеся прокладкой труб, должны немедленно остановить деятельность этих судов.

21 декабря трубоукладчик российского газопровода «Северный поток – 2» швейцарская компания Allseas заявила, что приостанавливает работы.

В РФ заявили, что санкции США направлены против европейских стран, а не против РФ.

«Северный поток – 2» – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Стоимость проекта – €9,5 млрд, его пополам финансируют российский «Газпром» и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают «Северный поток – 2» угрозой для энергетической безопасности Европы.

В 2018 году Германия, Финляндия и Швеция разрешили прокладывать трубопровод через свою территорию, Дания оставалась последней страной, которая не разрешала. Из-за этого оператор проекта предложил проложить трубопровод в обход Дании. 30 октября 2019 года Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток – 2», проходящего по континентальному шельфу Дании.

Вице-премьер России Дмитрий Козак 21 ноября заявлял, что «Северный поток – 2» заработает в середине 2020 года.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: За два часа до момента закрытия избирательных участков свои голоса на досрочных выборах главы Абакана успели отдать уже 26 тысяч 687 избирателей. Таким образом, согласно данным территориальной избирательной комиссии, на 18:00 по местному времени явка составила 20,56%. «Отрадно, что жители Абакана могут самостоятельно определить, кто будет возглавлять город», – заметил председатель абаканского городского Совета депутатов Альберт […]