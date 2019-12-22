Парламент Кубы утвердил премьер-министром Мануэля Марреро Круса, сообщает Associated Press.

56-летний Крус в течение 16 лет был министром туризма. При нем на острове суущственно вырос туристический поток.

В 1959—1976 годах премьер-министром Кубы был Фидель Кастро. В 1976 году была принятая новая конституция, по которой должность премьера была упразднена, а Кастро стал председателем Совета министров и Государственного совета Кубы.

В феврале 2019 года в результате референдума была принята новая конституция.

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