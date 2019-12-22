Парламент Кубы утвердил премьер-министром Мануэля Марреро Круса, сообщает Associated Press.
56-летний Крус в течение 16 лет был министром туризма. При нем на острове суущственно вырос туристический поток.
В 1959—1976 годах премьер-министром Кубы был Фидель Кастро. В 1976 году была принятая новая конституция, по которой должность премьера была упразднена, а Кастро стал председателем Совета министров и Государственного совета Кубы.
В феврале 2019 года в результате референдума была принята новая конституция.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Плата за входящие вызовы в роуминге в Союзном государстве РФ и Белоруссии должны отменить не позже сентября 2020 года, сообщил пресс-секретарь российского Минкомсвязи Евгений Новиков, ссылаясь на окончательную версию дорожной карты. «Согласно финальной версии дорожной карты по так называемой отмене роуминга между Россией и Белоруссией, в марте 2020 года должны быть готовы предложения о ее […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Полиция рассматривает две версии пожара в центре Одессы / 5 декабря
- Украина стремится как можно скороее завершить переговоры с МВФ о новой программе –Гончарук / 7 декабря
- В Новой Зеландии обнаружили тела погибших во время извержения вулкана / 13 декабря
- В Томске члена Свидетелей Иеговы приговорили к 6 годам колонии / 5 ноября
- Минфин сообщил о рекордном росте доходов бюджета от повышения НДС / 5 ноября
- Против Кличко возбудили дело о госизмене / 6 ноября
- Украинская IIG представила для Interpol проект интегрированного реестра населения / 25 октября
- Галкин показал, как его после гастролей встречают дети и жена / 10 декабря