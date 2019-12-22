МИД Польши: Путин искажает причины начала Второй мировой

22.12.2019, 10:43, Новости дня

МИД Польши заявил об искажении российскими властями причин начала Второй мировой войны. Так ведомство прокомментировало заявление президента России Владимир Путинан а пресс-конференции 19 декабря.

В польском МИДе напомнили, что российская сторона «ссылается на пропагандистские послания сталинской эпохи, которые были осуждены даже советским лидером Никитой Хрущевым».

«Слова президента Российской Федерации подрывают работу польских и российских экспертов, а также достижения его предшественников — Михаила Горбачева и Бориса Ельцина, которые пытались найти истину и достичь примирения в польско-российских отношениях»,— говорится в сообщении.

Путин на пресс-конференции заявил, что СССР последним среди европейских стран подписал с Германией договор о ненападении.  «Советские войска зашли в Польшу в соответствии с протоколами. Обращаю ваше внимание на следующее обстоятельство: войска зашли-то зашли, но зашли после того, как польское правительство утратило контроль за своими вооруженными силами и за тем, что происходит на территории Польши, и само находилось где-то уже в районе польско-румынской границы», — сказал Путин.

Читайте также: Рождественские сказки. 10 примеров того, как Путин обманывал журналистов на пресс-конференции



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма Джордж впервые принял участие в приготовлении традиционного рождественского пудинга. Помимо родителей 6-летнему мальчику помогали его дедушка принц Чарльз и прабабушка Елизавета II – царствующая британская королева из Виндзорской династии. Соответствующими фотографиями поделился с общественностью Букингемский дворец посредством соцсетей. Для того, чтобы приготовить угощение для католического Рождества, вместе собрались представители […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика