МИД Польши: Путин искажает причины начала Второй мировой

МИД Польши заявил об искажении российскими властями причин начала Второй мировой войны. Так ведомство прокомментировало заявление президента России Владимир Путинан а пресс-конференции 19 декабря.
В польском МИДе напомнили, что российская сторона «ссылается на пропагандистские послания сталинской эпохи, которые были осуждены даже советским лидером Никитой Хрущевым».
«Слова президента Российской Федерации подрывают работу польских и российских экспертов, а также достижения его предшественников — Михаила Горбачева и Бориса Ельцина, которые пытались найти истину и достичь примирения в польско-российских отношениях»,— говорится в сообщении.
Путин на пресс-конференции заявил, что СССР последним среди европейских стран подписал с Германией договор о ненападении. «Советские войска зашли в Польшу в соответствии с протоколами. Обращаю ваше внимание на следующее обстоятельство: войска зашли-то зашли, но зашли после того, как польское правительство утратило контроль за своими вооруженными силами и за тем, что происходит на территории Польши, и само находилось где-то уже в районе польско-румынской границы», — сказал Путин.
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