Премьер-министр Украины пообещал снизить цены на отопление после заключения соглашения с Россией

Цены на газ в Украине в начавшемся отопительном сезоне не будут расти, а у властей страны после заклчюения соглашения с Россией появится возможность «снизить цифру в платежке за коммунальные услуги и за отопление». Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
По словам Гончарука, тариф за прокачку газа будет устанавливаться по европейским правилам. «Что это означает для украинского бизнеса и украинцев? Это означает, что этой зимой цена на газ расти не будет», — сказал премьер.
Накануне стало известно, что «Газпром» и украинское правительство намерены подписать мировое соглашение по урегулированию судебных претензий Антимонопольного комитета Украины на $7,4 млрд.
В «Газпроме» уточнили, что претензии АМКУ составляют 171,9 млрд гривен, включая штраф и пеню. По сегодняшнему курсу это около $7,4 млрд.
Ранее стало известно, что «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража до 29 декабря.
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