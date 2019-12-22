Мнение: Как закончились «Звездные войны»

Вчера сходил на заключительный эпизод "Звездных войн". Было бы странно не пойти, с учетом того, что были отсмотрены все предшествующие фильмы, а первый из них смотрел еще в далеком 1991 году. Так что хотя бы для галочки надо были отфиксировать, что "история завершена". И Спустя 28 лет история Скайуокеров наконец завершилась, хотя и тут оставили небольшой задел на будущее. И завершилась эта история прямо скажем ужасающе. Не в смысле драматизма, а в смысле общей нелепости происходящего, на фоне которой даже история Джа-Джа-Бинкса выглядит практически шекспировской драмой.

Чтобы не отвлекаться, зайду с конца и отмечу то немногое, что в фильме сделано нормально:

1. Дорогостоящая компьютерная графика. Фильм красивый, но даже в этом случае, не запомнилось каких-то сцен, которые вот прямо вау и которые хотелось бы пересматривать, как например абордаж флагмана повстанцев в "Изгое-Один". Тут же просто стериальная дорогостоящая картинка. В кинотеатре она явно будет смотреться лучше, чем дома на телевизоре или компьютере. Но кого сейчас удивишь компьютерной графикой как таковой?

2. Классическая музыка Джона Уильямса по-прежнему решает, включая как старые мелодии, так и их ремиксы. Другой вопрос, что и тут фильм в основном едет на старом багаже — за все новую трилогию, запоминающихся треков раз-два и обчелся. На фоне хитовых саундтреков прошлых трилогий, бедновато.

3. А еще понравилось…хм…что-то больше ничего не вспоминается.

Ну а теперь о том, как некогда легендарную вселенную уверенно так закапывали и посыпали дустом:

1. После той хрени, что наворотил Райан Джонсон в прошлом фильме, за которую он до сих пор оправдывается, кино снимал ремесленник Абрамс, который пошел по пути наименьшего сопротивления — он снова слепил фильм из переснятых кусков старых эпизодов, кучи фан-сервиса и попыток сгладить все то, что наворотили в прошлом фильме. В результате, история еще сильнее стала напоминать школьный фан-фик с сюжетными дырами размером с пасть Сарлакка.

Тут то и выяснится, что "А Сноук то вообще-то клон был", а "таран Холдо" это просто случайно получилось и так уже не повторить. И так далее. По сути, часть фильма рядовой Абрамс чистит сценарной вилкой загаженный сортир в казарме имперских штурмовиков, которые мажут не только на войне.

2. Продолжая заниматься некрофилией на останках творчества Лукаса, авторы просто обнулили основной смысл всей истории первых шести эпизодов, которые пусть и вопреки первоначальной задумке Лукаса, сложились в законченную историю Энакина Скайуокера от его детства и взросления к падению на темную сторону и последующим финальным искуплением. И в этом плане 6 фильмов были законченным произведением, безотносительно объективных недостатков этих фильмов. Но так как историю продолжили ради денег, в итоге этот смысл утерялся, а главный герой и антигерой истории оказался попросту неудачником, так как его искупительное выступление оказалось незаконченным и с Палпатином разбирались уже другие. В итоге, главным смыслом всей истории, теперь уже на 9 фильмов преподносят "борьбу с Палпатином", которого наконец то побеждают нелепые персонажи последних эпизодов. А Вейдер? Ну вот вам старая маска и дыхание на заднем плане. Был такой.

3. Попутно вытащили из небытия самого Палпатина, который неведомым образом выжил после падения в шахту (где-то наверняка прячется магистр Винду, чем он хуже?!), наклепал целую эскадру "Стар Дестроеров" и несколько десятилетий сидел на какой-то планете, строя планы мести. В очередной раз сказалась творческая импотенция авторов, которые паразитировали до конца на идеях Лукаса, совсем уже перестав утруждать себя даже видимостью логики происходящего. Им было настолько лень, что вместо "Первого Ордена" Палпатин хотел привести к власти "Последний Орден". Всегда "ценил" подобный накал "фантазии" в фантастике. И вот на это променяли вполне логичную пост-эндорскую историю описанную в романах Тимоти Зана про адмирала Трауна (с ним тоже Дисней сотворил ужасное, но уже в мультсериале).

4. И как же повергнут этот мегазлодей, который как оказывается 9 фильмов гадил Галактике? Снова он в темном зале показывает главному герою космический бой и предлагает убить себя, чтобы герой перешел на темную сторону, но тут герой и антагонист объединяются, поборов темные порывы и вернувшись к свету выступают против злодея. И в итоге одолевают его. Это не плагиат, а творческое заимствование. Ах да, и рубку флагманского корабля тоже взорвали, после чего он начал падать носом вниз. А еще была антенна, которую нужно было вывести из строя. Это новый творческий прием. А победу праздновали на лесной планете, попутно показывая сцены на других мирах, где тоже победа. На этой раз окончательная. И чтобы довершить накал рекурсии, эвоки на Эндоре тоже радуются победе.

Ведь мы помните эвоков? Правда? (а вы знаете, что эвоки поедали трупы штурмовиков после битвы на Эндоре?)

Из точно новых веяний — две лесбиянки поцелуются в кадре и теперь в ЗВ официально есть ЛГБТ, думали скроетесь в далекой-далекой Галактике?

5. Так как Соло и Люка убили в двух прошлых эпизодов, а Лея после полетов в космосе осталась жива (а актриса ее игравшая нет) — встал вопрос, какими костылями подпирать никчемную троицу новых главных персонажей. Выкопали из нафталина старого Лэндо + на пару секунд затащили престарелого Веджа Антиллеса. Те забежали торгануть лицом особо не напрягаясь. Так как оттягивать на себя внимание они явно не могли, главные герои новой трилогии наконец то получили максимум экранного времени и это было очень плохо.

Главная героиня Рэй, достигает новых высот по шкале Мэри Сью, в конце даже умирая как Иисус во спасение галактики, но воскресая из мертвых (даже Нео в" Матрице" не воскрес. Пока что). Даже не знаю, укрепит ли этот подход религию джедаизма или приведет к схизме. Сценаристы особо не напрягались и приплели ей фанатскую теорию, что она внучка Палпатина. Внучка! И еще троюродная племянница Сиси Кэпвелла. В зале народ натурально ржал с фразы "Я твой дед". Но не беспокойтесь, в конце Рэй откажется от фамилии деда и будет называть себя Рэй Скайуокер, потому что потому. Ведь мало ли, вдруг ее историю захотят продолжить и срубить еще немного деньжат на знакомой фамилии.

Негр-сантехник всю трилогию раздражал больше чем пресловутый Джа-Джа-Бинкс, хотя казалось бы хуже мерзостного гунгана хуже быть уже не может. Но нужна ведь щепотка толерантности, которая заполнит пустоту вокруг лезбийского поцелуя в далекой-далекой галактике. Приданную ему в прошлом фильме в напарницы бодипозитивную китаянку безжалостно порезали и она теперь мельтешит на заднем плане. Видимо ставка на китайский прокат не сыграла, а тут еще и санкции за Гонконг — в общем, бодипозитивизма стало меньше.

Лихой-пилот так и остался фальшивой пустышкой, который должен быть занять место Соло, но в итоге он за 3 фильма практически не развивается. Ой, наш генерал умер. Кто следующий генерал? Вы следующий генерал. Что же мне делать? Хотя постойте, сильным и независимым женщинам спасающим галактику нужно действовать на контрасте с менее сильными. но кое-где помогающими мужчинами.

6. Антагонисты также выступили на все деньги.

Пал Палыч, которого вытащили из загробной жизни, отыграл немного роль картонного злодея с молниями на заднем плане и фразами в стиле "Я вам сейчас покажу" и снова отправился на покой в надежде, что труп перестанут насиловать. Наивный. От Микки Мауса еще никто не уходил просто так.

"Новый Вейдер" Кайло Рен с его "сложной драмой", так же спасает Скайуокера, после чего умирает, растворяясь в силе. Очень свежо.

Генерала Хакса, который толкал фашистские речи перед уничтожением планет, сначала превратили в клоуна, потом в "шпиона", а потом и вовсе пристрелили. Из жалости. А ведь было время, когда к его истории даже приплели русских хакеров https://colonelcassad.livejournal.com/4050798.html. Может быть и тут они прокрались и изменили сценарий? Ведь Путин явно не любит джедаев https://colonelcassad.livejournal.com/4495007.html

"Рыцари Рен" оказались просто 6-ю мужиками с холодным оружием, которые просто бродили весь фильм, пока их не порезали. Интрига с ними разрешилась примерно также как с Фазмой — просто нужно было придумать новые фигурки злодеев для продажи, а внутреннее наполнение? Аха-ха, идите нафиг. Вот вам красный штурмовик. В следующем фильме будет фиолетовый и оранжевый.

7. А где "Новая Республика" спросите вы? А ее за 3 фильма практически и не было. Осталось непонятным, что оставили после себя повстанцы разрушив Империю. Видимо голый хаос, вот же мудаки. В 7 эпизоде по какой-то системе пальнули из мега-звезды-смерти и после этого "новое демократическое государство" вообще ничем не занимается, предоставляя войну с "Глобальной угрозой" шайке бомжей из леса. И это не шутка — победив Палпатина по второму разу, праздновать снова будут в лесу. Что там с галактикой? Идите нафиг — опросы показали, что зрители плохо воспринимают разговоры о политике в кино и о политике в далекой-далекой галактике в особенности, нужно больше пиу-пиу, пыщ-пыщ. В результате, если у Лукаса противостояние сторон действительно воспринималось как противостояние государственных и негосударственных структур, за которыми чувствовался контекст и внутреннее наполнение, то в новой трилогии, если убрать мишуру спецэффектов, все сводится к разборкам двух небольших группировок, которые пафосно вопят про галактику, но крутятся на одних и тех же планетах, на которые попадают друг за другам в пределах 2-3 минут экранного времени. Как будто дело происходит не в огромной галактике, а в пределах одной солнечной системы.

8. А еще у Палпатина на "Стар Дестроерах" есть суперлазеры, чтобы взрывать планеты. Зачем он только "Звезды смерти" строил, тупица — можно было клепать корабли 1-го ранга и экономить имперские ресурсы — явно распил какой-то был, да еще и на разработку назначили межгалактического Родченкова, который слил все планы. Вы еще спросите, откуда Пал Палыч все это взял, построил, оснастил и хранил. У злодеев просто должна быть штука, которой взрывают планеты, потому что так было еще в 4-м эпизоде. И в 6-м. Кто сказал плагиат? Творческое переосмысление! И да, чтобы попасть на секретную планету, где прячется Палпатин и целая эскадра "Стар Дестроеров" с мега-пушками, нужно внимание — отыскать специальный маяк, который ищется по следующей схеме:

а) Вы прилетаете на планету, где случайно попадаете на фестиваль, проходящий раз в 42 года

б) Там случайно находите Лэндо, который говорит, куда ехать

в) Во время погони за вами штурмовиков, вам надо дождаться момента, чтобы ваш скиф взорвали в вполне конкретном месте, чтобы вы упали в зыбучие пески.

г) Провалившись без потерь в зыбучие пески, вы попадаете в подземные тоннели, где вам надо найти древний кинжал, на котором на языке ситхов зашифровано послание.

д) Выбравшись из тоннелей, попутно вылечив наложением рук мега-змею, вам надо перевести текст, слетав на другую планету и перепрошив СиТрипио.

е) После этого вам надо полететь на Эндор, прийти на берег моря и в строго определенной точке наложить кинжал на обломки "Звезды смерти" на горизонте, чтобы линии совпали и указали куда идти дальше.

ж) После этого вам надо доплыть до обломков, найти кабинет Палпатина и обнаружить там маяк. Никто разумеется кабинет Палпатина за предшествующие 20 или 30 лет не разграбил, хотя он даже не затоплен.

Все это даже звучит тупо, а ведь перед вами часть сюжета.

9. Что делать, если Рэй Палпатиновна сожгла с помощью дров свой истребитель вместе с тем маяком, который чуть выше искали по "сложной схеме"? Правильно, придет "призрак силы" Люка и поднимет со дна океана X-Wing, который провалялся там пару десятков лет. После чего, внимание, на нем можно лететь. Этот X-Wing не иначе волшебный. А все почему — надо скормить зрителю отсылку к старым "крестокрылам", а также к эпизоду, где Люк, когда был живой, не смог поднять X-Wing из болота, а тут стал мертвый и сразу смог, а он еще и полетел, чтобы зритель мог умилиться — ну вот же, вот — как в том самом каньоне…И да, хорошо (если это слово применимо в данном фильме) хоть сам маяк не горит в огне, как истребитель. А то ведь мог получится самый эпичный филер в истории кино.

10. В общем, перечислять весь бред, который творился в "новейшей трилогии" в целом и данном фильме в частности, можно еще долго. И что самое примечательное — это уже даже не расстраивает. "Дисней" уверенно добился того, что новые "Звездные войны" вообще никаких эмоций не вызывают. Позабавил диалог на выходе из зала: "Это конечно тоже плохой фильм. Не такой плохой как "Последние джедаи", но тоже плохой, по другому".

В целом, новую трилогию в топку — паразитирование на классике, сценарная импотенция, бессмысленный фан-сервис ради фан-сервиса, разрушение самой логики того мира, который придумал Лукас.

Есть определенная ирония в том, что произошло со "Звездными войнами". Лукас в свое время всячески не хотел зависеть от больших студий, видя себя независимым киноделом, который снимает то что хочет и как хочет. Это у него не получилось и он в конечном итоге сам стал тем, с кем на словах пытался бороться. А потом продал свое детище, которое принесло ему всемирную славу, бездушной корпоративной машине, которая за несколько лет делом доказала правоту опасений молодого Лукаса, который теперь может разве что слегка покритиковать ту кучу навоза, который навалили в далекую галактику по самый Корусант.

Ну а с учетом последнего фильма, если смотреть фильмы цикла от лучшего к худшему, то:

1. "Империя наносит ответный удар".

2. "Месть Ситхов".

3. "Изгой-Один".

4. "Новая надежда".

5. "Возвращение джедая"

6. "Атака клонов".

7. "Скрытая угроза".

8. "Пробуждение силы".

9. "Хан Соло".

10. "Последние джедаи".

11. "Скайуокер. Восход".

Ну и где-то ниже середины можно воткнуть "Мандалорца".

Источник: Colonel Cassad

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