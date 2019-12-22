Три главных «золотых правила» помогут человеку сохранить здоровье кишечника

Австралийские медики считают, что психическое здоровье человека, а также иммунитет и нормальная работа органов ЖКТ связаны с состоянием кишечника. Три главных «золотых правила» помогут в его оздоровлении.
Прежде всего, стоит исключить из рациона рафинированный сахар, который является виновником развития воспалительных процессов из-за проблем с микрофлорой. Если человек страдает от бессонницы, в кишечнике скапливаются токсины, вызывающие усталость, проблемы с мышлением, артрит и диабет.
Ферментированная пища помогает укрепить иммунную систему. Потому медики рекомендуют чаще включать в рацион квашеную капусту и виды кимчи для сохранения здоровья кожи.
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