Бродский: Порошенко говорил: «Ты никогда не получишь власть. Знаешь, почему? Ты бодливая корова. А она должна быть без рогов»

Бывший народный депутат, бизнесмен Михаил Бродский рассказал в авторской программе «В гостях у Дмитрия Гордона» основателя издания «ГОРДОН», что пятый президент Украины Петр Порошенко говорил ему, будто он никогда не попадет во власть.

«Мне Порошенко говорил: «Ты можешь советовать, но ты никогда не будешь с полномочиями, не получишь власть. Ты не будешь человеком, который может нажать на кнопку. Знаешь, почему? Ты бодливая корова. А она должна быть без рогов». Я тогда сказал: «Хорошо, Петя, посмотрим». Когда-то, Дима, я хотел быть мэром Киева… Может, это и к лучшему, не знаю. Рогами можно и в заборе застрять», – сказал Бродский.

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В 1994 году Бродский избирался депутатом райсовета, в 1998 году – народным депутатом Украины ІІІ созыва, в 2006-м – депутатом Киевсовета. В 2004 году он был самовыдвиженцем на президентских выборах, также участвовал в президентских выборах 2010 года.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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