Волочкова спровоцировала слухи о романе с Джигурдой

Анастасия Волочкова разместила на странице в Instagram фото, на котором ее обнимает Никита Джигурда. Таким образом балерина спровоцировала слухи о романе с актером.

«А у нас с Никитой сегодня выход в свет», — подписала снимок знаменитость, после чего ее подписчики предположили, что они состоят в отношениях. Согласно рассказу Волочковой, она решила посетить с приятелем новое цирковое мероприятие дрессировщика Эдгарда Запашного под названием «Кабы я была царицей». Как свидетельствуют отзывы звезды, шоу получилось отличным. В комментариях под публикацией танцовщицы многие фолловеры, подозревающие ее в отношениях с Джигурдой, в то же время были щедры на комплименты. «Шикарно выглядите Анастасия», «Настя выглядит потрясающе», — писали поклонники.

Ранее телеканал «360» сообщал: в молодости Волочкова рассталась со своим бойфрендом Фарухом Рузиматовым, являющимся артистом балета. Оказалось, союзу пары препятствовала мать балерины.

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