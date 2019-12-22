Рассекречены первые изображения обновлённого Genesis G70

Южнокорейский премиальный бренд Genesis в настоящее время готовится к премьере нового седана Genesis G70.
Фотошпионам удалось в очередной раз заснять автомобиль во время тестовых заездов, тогда как основе кадров получены финальные рендеры седана. В частности, премиальный седан впервые показали на местном рынке в 2017 году, однако всего года хватило для старта продаж на российском рынке. Что касается новой версии G70, то здесь максимально повторили стилистику увеличенной модели G90.
Кроме того, автомобиль получил стильную решетку радиатора, улучшенный кузов, продвинутую головную оптику, а также модернизированные бампера. В продажу поступят версии с 2,5 и 3,5-литровыми моторами с мощностью до 380 л.с.
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