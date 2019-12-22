Явка на выборах мэра Абакана за четыре часа составила меньше 6%

22.12.2019, 10:33, Новости дня

Явка на досрочных выборах мэра Абакана на 12.00 (8.00 мск) составила 5,81% (7,5 тыс. человек). Всего в список избирателей включено более 129 тыс. человек.

За место градоначальника борются четыре кандидата. «Единая Россия» выдвинула вице-мэра, главу департамента градостроительства, архитектуры и землеустройства Алексея Лемина. ЛДПР представляет руководитель реготделения партии Михаил Молчанов.

В выборах также участвуют два самовыдвиженца – директор ООО «Терра» Иван Аксенов и замдиректора ООО «Управление механизации 19» Василий Мельцер.

Избирательные участки будут работать до 20.00, пишет «Коммерсант».

Напомним, досрочные выборы главы Абакана назначены в связи с гибелью в автокатастрофе 66-летнего мэра Николая Булакина. По предварительным данным, причиной ДТП могли стать проблемы с сердцем. Заместитель Булакина Алексей Лемин более 22 лет работает в администрации Абакана и является одним из ключевых членов команды Булакина, отвечающих за развитие города. 



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