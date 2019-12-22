«Пора улетать на небо»: Евгения Петросяна «похоронили» после брака с молодой

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Последнее: Президент Франции Эммануэль Макрон отказался от получения президентской пенсии, которая ему положена после официального ухода с поста главы государства, написала 21 декабря газета Le Parisien со ссылкой на источник в Елисейском дворце. Собеседник заявил, что данное решение касается как пенсии по завершению исполнения обязанностей президента в мае 2022 года, так и материальных выплат в случае […]
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