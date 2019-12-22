«Пора улетать на небо»: Евгения Петросяна «похоронили» после брака с молодой

22.12.2019, 10:29, Разное

Материал дополняется



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Президент Франции Эммануэль Макрон отказался от получения президентской пенсии, которая ему положена после официального ухода с поста главы государства, написала 21 декабря газета Le Parisien со ссылкой на источник в Елисейском дворце. Собеседник заявил, что данное решение касается как пенсии по завершению исполнения обязанностей президента в мае 2022 года, так и материальных выплат в случае […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика