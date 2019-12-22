Виктория и Дэвид Бекхэм крестили младших детей

<p content=»“What an honor to serve as Godmother to the sweetest little girl in the world! Love you #HarperSeven
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Президент Франции Эммануэль Макрон отказался от получения президентской пенсии, которая ему положена после официального ухода с поста главы государства, написала 21 декабря газета Le Parisien со ссылкой на источник в Елисейском дворце. Собеседник заявил, что данное решение касается как пенсии по завершению исполнения обязанностей президента в мае 2022 года, так и материальных выплат в случае […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Видео: Чем отличаются поколения бумеров, зумеров и миллениалов / 22 ноября
- Макгрегор назвал себя «фанатом российской инфраструктуры» / 25 октября
- Турецкие судмедэксперты подтвердили, что основатель «Белых касок» погиб в результате падения с высоты / 16 декабря
- Кадыров призвал журналистов противостоять информационным атакам на Чечню / 26 ноября
- Окружной админсуд Киева обязал Кабмин пересмотреть прожиточный минимум / 21 ноября
- WP — обсчитались — модернизация верфей ВМС США превысит смету на «миллиарды» долларов / 30 ноября
- Онищенко отреагировал на предложение Скворцовой об эвтаназии / 28 октября
- Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год с $300 млн для Украины / 21 декабря