«Любыми способами»: протестующие белорусы хотят убить Лукашенко

В Сети стало популярным видео, на котором один из демонстрантов намекнул, что в случае необходимости готов открыть огонь по врагам народа. 82-летний белорус заявил на камеру, что несмотря на почтенный возраст, он все еще хорошо стреляет, пишет «Obozrevatel».

«Пусть россияне и все лукашисты знают об этом», – подчеркнул участник протестного движения, указывая на президента страны Александра Лукашенко.

Мужчина также заявил, что вопреки присущему белорусскому народу спокойствию, среди жителей страны есть люди, готовые защищать родину «любыми способами». Эти слова быстро сделали дедушку героем интернета. Пользователи поразились мужеству и отваге соотечественника.

«Респект дедушке», «Герою слава», «А белорусы еще те «фашисты» и «бандеровцы» – пишут юзеры на просторах Сети.

Однако нашлись и те, у кого речь демонстранта вызвала недоумение и отвращение. Некоторые всерьез обвиняли пожилого жителя в поддержке фашизма и радикальных действий.

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