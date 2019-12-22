Мнение: Продолжаем разбирать газовый контракт с Украиной и выплату 3 млрд долларов. DER ZRADA

Для начала, просто два скрина. Оказывается, на Украине газовый контракт победой также не считают. Удивительное дело, ведь если Россия слила, и Украина слила, то кто победитель? Подсказываю, в большей степени Евросоюз и в меньшей Россия.

Мы с вами так привыкли к геополитическим победам, что поражения шокируют. А они, к слову, есть. Потому что противостоят нам не абы кто, а США вместе с грудой союзников. Вам поражений? Да легко, Южный поток. И срыв ввода Северного потока II. Сначала сломали Болгарию, и Россия попала на серьезные убытки, потом Дания тормозила, теперь США напрямую угрожают участникам СП2. Достроить то его Россия достроит, там и осталось то 50+ километров, но это еще несколько месяцев задержки.

А пока отмечу те моменты, которые накопал за прошедшие сутки:

— объемы украинского транзита на грядущие 5 лет (65 млрд кубов в первый год и 40 млрд в прочие, соответственно 1,8 млрд долл и 1,2 млрд долл) это по сути стоимость обслуживания украинской ГТС. Грубо говоря, договорились по минималке, ибо ниже некуда. На транзите этом украинские элиты не заработают, они будут зарабатывать на реверсных поставках газа из Европы, ну то бишь обдирать украинцев. Потому что о прямых поставках газа из РФ ничего не сказано не просто так.

— тарифы на транзит оговорены отдельно и должны соответствовать европейскому уровню. В их коммюнике это пункт 2.2.3, если я не ошибаюсь, в сети он есть. То бишь Украина лишена возможности любого шантажа с тарифами (это кстати не мешало бы и с Белоруссией проделать).

Обратимся к фактам. СП2 не готов, Турецкий поток еще только начинает работу (там кстати опять болгарские братушки помогли и сорвали ввод в строй своей ветки). Да, это снова наши провалы. Грубо говоря, остановить транзит через Украину с 1 января 2020, означало бы сорвать поставки в ЕС. Кому это выгодно? США с их сжиженным газом.

Теперь ключевое, 3 млрд долларов стокгольмского арбитража. Это тоже своего рода провал, наш, российский. С 90-х благоговели перед Европой, согласились с преимуществом ее законодательства перед нашим, теперь платим деньги (кстати, там еще корячилось исков на 12 млрд долларов со схожими перспективами). Собс-но и Навальному выплачиваются компенсации по решениям ЕСПЧ по той же причине. В сети мелькала новость, что в качестве компенсации будут возвращены 3 млрд долларов Януковича, но не факт. Кстати, и эти 3 млрд тоже прямые потери и следствие ошибки.

Могу и еще назвать провалов. Например Ливия, где также потеряны миллиарды долларов наших нефтяных инвестиций. Позаигрывали с Европой, поддержали уничтожение суверенного государства и получили пинка под зад оттуда в итоге.

Зато получилось в Сирии. А не получилось бы, сегодня боевики ИГИЛ оттуда воевали бы на нашем Северном Кавказе, а через Сирию прошел бы в Европу газопровод из Катара, и Газпром, а значит Россия, потеряли бы европейский газовый рынок начисто, и опять в интересах США.

Это геополитика, вернее, тот краешек подлинной геополитики, который мы видим, не обладая всей полнотой информации. Так что будут и потери, и поражения. И победы тоже будут. Одно точно, спокойной жизни нам не дадут.

Понятно, что любой из вопящих «ха ха, ну вот сейчас то точно Рашка фсьо» таких просчетов бы не допустил, и прозорливо обыграл весь мир, включая США. Но бодливой корове, как говорится, рогов не выдали.

UPD. А на Украине в принципе и сами уже догадались насчет зрады https://112.ua/mnenie/chto-nam…

Источник: Конт

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