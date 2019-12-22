Названы 35 моделей автомобилей, которые сняты с производства в 2019 году

На просторах интернета был опубликован список машин, которые в 2019 году окончательно были сняты с производства. Выпуск большинства моделей уже прекращен, отметили эксперты.
Например, немецкий автоконцерн Audi больше не выпустит стильный ТТ. Поначалу предполагалось, что вместо него выйдет четырехдверное купе, однако в итоге затея была отменена. Вероятно, в модельном ряду компании уже скоро появится спорткар с электрическим движком. Стоит отметить и отмену производства флагманского Audi A3 Cabriolet – это связано с низкими продажами. Другие немецкие производители из BMW отменили создание 3-й серии Gran Turismo и 6-й серии Gran Turismo. В реалиях современного рынка клиенты больше заинтересованы в кросс-купе, отмечают специалисты. Малоизвестный бренд Buick закрывает производство Cascada и LaCrosse по причине малой заинтересованности со стороны покупателей. Разработчики сосредоточатся на других моделях. Chevrolet Volt и гибрид Malibu тоже никогда не появятся в продаже, равно как и Cruze с Impala.
Что касается Fiat, то версия 500 в кузове хэтчбек и кабриолет 500e покидают мировой рынок. Эксперты отмечают: это также связано с низким спросом и переориентацией на другие модели. Уже скоро перестанут выпускаться такие транспортные средства, как Ford Flex, Fiesta и Taurus, Hyundai Grand Santa Fe, Infiniti QX30 и Q70, Jaguar XJ, Mercedes-Benz AMG SL 63, Lincoln MKS, Nissan 370Z, гибрид Rogue, хэтчбек Versa Note, Smart Fortwo, Toyota Prius C, Volkswagen Beetle, Golf SportWagen и Golf Alltrack.
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