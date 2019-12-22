Назван лидер президентских выборов в Афганистане

Действующий президент Афганистана Ашраф Гани, согласно предварительным результатам выборов, одерживает победу в прошедшей в конце сентября гонке за пост лидера страны, сообщила глава Независимой избирательной комиссии (НИК) Хава Алам Нуристани.

По предварительным результатам Гани набрал 50,64% голосов избирателей. Нустрани также отметила, что в голосовании приняли участие 1,9 млн избирателей, передает ТАСС.

Ранее избирательная комиссия Афганистана трижды откладывала объявление результатов президентских выборов, которые состоялись в сентябре. В последний раз решение об очередном переносе сроков, запланированных на 14 ноября, было принято в связи с «напряженностью, препятствующей процессу пересчета голосов на 8 тысячах избирательных участках», передает РИА «Новости».

Президентские выборы в Афганистане состоялись 28 сентября. Голосование проходило при усиленных мерах безопасности на фоне заявления радикальной группировки «Талибан» о намерении его сорвать. Не менее 32 человек погибли, еще 123 человека пострадали в результате 113 атак в день выборов.

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