Медики назвали пять полезных свойств зелени для организма человека

22.12.2019, 10:09, Разное

Медики сравнили зелень с “питательными электростанциями”. Они назвали пять полезных свойств растений для организма человека, рекомендуя включить их в рацион питания.
Листовые овощи являются ценными источниками витаминов, а также имеют кальций, магний и калий. Они помогают укрепить иммунитет, сохранить здоровье кожи и нормализовать кровообращение. Кроме того, бета-каротин борется со свободными радикалами и снижением когнитивных функций.

Клетчатка в зелени нормализует работу кишечника, а также способствует образованию полезных бактерий. Эти продукты регулируют обмен веществ, помогают организму бороться с некоторыми видами рака, включая патологию молочной железы.



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