Changan раскрыл третью новинку для российского рынка

22.12.2019, 10:00, Новости дня

Китайский автомобильный гигант Changan намерен в 2020 году начать продажи на российском рынке нового седана Changan Alsvin.

Пока производитель умалчивает подробности относительно стоимости, а также комплектаций, которые предусмотрены для местного рынка. В свою очередь, ранее состоялась премьера нового среднеразмерного кроссовера CS55, который может поступить в продажу до конца нынешнего месяца. В базовой комплектации ценник составит 1,46 млн рублей.

Под капотом кроссовера установлен 1,5-литровый бензиновый двигатель с мощностью 143 л.с. Кроме того, данный автомобиль обладает 6-ступенчатой трансмиссией. За прошлый месяц китайская компания Changan продала в РФ 473 автомобиля, что соответствует увеличению спроса в 16 раз.



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