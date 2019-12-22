Новый кроссовер Kia Seltos может стать электрокаром

Южнокорейская марка Kia намерена снова повторить успех с продажами Soul EV и e-Niro, предусмотрен электрическую версию новой модели Seltos.

Известно, что данная новинка расположена в линейке между моделями Soul и Sportage. В свою очередь, мощность нынешней версии Soul EV составляет 201 л.с., тогда как новинка сможет выдать 450 километров запаса хода.

Вместе с тем несмотря на продвинутые характеристики и высокий интерес к автомобилю, в компании указали, что пока планируется стартовать продажи Seltos EV исключительно на азиатских рынках. Кроме того, первыми смогут приобрести электрокар на местном рынке, тогда как позднее автомобиль также появится на китайском рынке. Эксперты прогнозируют высокий спрос на данный автомобиль.

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