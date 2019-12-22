Равшана Куркова о секретах правильного питания: «Фитоняшкой мне не стать»

22.12.2019, 9:50, Разное

Равшана Куркова, отличающаяся хрупкой фигурой, поделилась с подписчицами в Instagram секретами правильного питания. По словам актрисы, она не собирается становиться фитоняшкой.
После частых просьб поклонниц знаменитость решила рассказать им о своем режиме. Согласно признанию Курковой, она ходит в спортивный зал 5 раз в неделю, однако считает главным условием стройной фигуры питание. «Скажу сразу, фитоняшкой мне не стать», — отметила представительница шоу-бизнеса. Она давно отказалась от идеальных кубиков на животе и ест все что хочет. Артистка никогда не питается продуктами, которые ей не нравятся. Речь идет о выпечке, хлебе, фастфуде, колбасных изделиях, соках в пакетах, консервах, спиртных напитках и пакетированном чае.

Равшана Куркова раскрыла свой секрет идеальной фигуры и заявила, что предпочитает наслаждаться рыбой, морепродуктами, овощами и фруктами, гречкой, рисом, макаронами из твердых сортов, супами, а также мясом, бульонами и хорошим чаем. По словам звезды кино, она хотела отказаться от мясных продуктов, однако не смогла из-за плохого самочувствия. Актриса посоветовала поклонницам слушать свой организм и исключить из рациона вредную пищу.



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