Макрон на фоне протестов отказался от президентской пенсии

Президент Франции Эмманюэль Макрон заранее отказывается от пенсии, которая будет положена ему как бывшему главе государства. Об этом сообщил в воскресенье газете «Паризьен» один из советников главы правительства из Елисейского дворца.

Решение Макрона касается как пенсии, которая положена ему по завершении первого срока нахождения на высшем государственном посту, истекающего в мае 2022 года, так и выплаты, которая полагается ему в случае, если он победит на президентских выборах и останется на второй срок, до 2027 года. Также Макрон отказался от положенного ему по закону пожизненного поста в Конституционном совете, передает ТАСС.

Как отметили в Елисейском дворце, решение Макрона обосновано желанием «действовать в соответствии с ситуацией в стране». «Мы живем во времена, когда выборные лица должны подавать пример своим поведением», – добавил советник президента Франции.

Как сообщили газете Le Parisien в Елисейском дворце, вместо нынешней постоянной ставки президентской пенсии в дальнейшем, в соответствии с проводимой в стране реформой, будет сформирована новая, основанная на единой системе начисления баллов.

Пенсия бывшим президентам Франции была учреждена законом от 1955 года и в настоящее время составляет 6 тыс. 220 евро в месяц. Эта сумма не зависит ни от срока пребывания на посту президента, ни от его возраста или личного достояния. Зарплата члена Конституционного совета равна 13 тыс. 500 евро в месяц.

Во Франции третью неделю продолжаются забастовки и акции протеста против планов поднять пенсионный возраст до 64 лет в 2027 году.

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