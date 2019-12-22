Чрезмерное употребление воды может быть опасно для здоровья человека

Многие эксперты рекомендуют людям употреблять больше воды, но медики не согласны с коллегами. Избыток жидкости в организме может быть опасен для здоровья, а также нарушает работу органов.
По словам доктора Аллы Погожевой, это провоцирует рост распада белка, а также способствует вымыванию из организма полезных веществ. Также избыток воды негативно отражается на функционировании сердечно- сосудистой и мочевыводительной систем.
Для человека достаточно выпивать 2,5 литра жидкости, из которой часть поступает в организм вместе с продуктами питания. Также стоит обратить внимание на ее вкус. Кисловатые напитки могут утолить жажду, но вызывают усиленное выделение слюны, пишет Инфореактор.
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