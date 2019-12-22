Емельяненко прокомментировал вызов Кадырова сразиться в бою

Недавно Рамзан Кадыров предложил Александру Емельяненко принять участие в бою, но пока не решил, о каком виде спорта идет речь. Российский спортсмен прокомментировал вызов главы Чеченской Руспублики.
«Флешмоб «Вызови Емельяненко на бой» дошел и до моего друга Рамзана», — высказался мастер спорта РФ по самбо. В предыдущем видеообращении Кадырова в Instagram он заявил, что хочет помериться с бойцом силами. По словам политического деятеля, в мире спорта появился тренд, согласно которому каждый желающий бросает вызов участнику смешанных единоборств сразиться с ним в поединке. «Я тоже решил это сделать», — отметил Рамзан Ахматович. Пока что он не определился с видом состязания и поинтересовался у фолловеров, что выбрать: ММА или бокс.
В подписи к сюжету Кадыров сообщил: он готов «преподнести урок мастерства» сопернику. Младший брат Федора Емельяненко является 4-кратным чемпионом мира по ММА в тяжелом весе по версии японской организации Pride. В конце ноября российский спортсмен сразился в бою с Михаилом Кокляевым согласно правилам бокса, в результате которого нокаутировал противника в первом же раунде. Это была первая победа мастера спорта на профессиональном ринге.
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