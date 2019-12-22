Кети Топурия опровергла слухи о беременности кадром голого живота

Певица разместила на странице в Instagram кадры, демонстрирующие ее голый живот. Таким образом Кети Топурия опровергла слухи в прессе о своей беременности.
Знаменитость воспитывает 4-летнюю дочь Оливию, которая появилась на свет в ее браке с бизнесменом Львом Гейхманом. Сейчас Кети Топурия вместе с наследницей живет у матери, оказывающей помощь в воспитании девочки. Согласно словам артистки, часто из-за загруженного графика у нее не хватает времени растить ребенка. Не так давно поводом для слухов об интересном положении представительницы шоу-бизнеса стала информация о ее романе с предпринимателем Львом Деньговым. Некоторое время пара скрывала отношения, но затем звезда российской сцены пояснила журналистам, что познакомила возлюбленного с дочерью, а он ее со своими детьми от предыдущего брака.
До этого Кети Топурия встречалась с рэпером Гуфом, настоящее имя которого Алексей Долматов. Они расстались в 2018 году из-за измены певца. Впоследствии он опровергал этот факт и признавался в романтических чувствах к бывшей избраннице. Исполнительница показала фолловерам в разделе Stories интересные кадры, на которых видно ее голый живот. Таким образом она дала понять публике, что не беременна.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Ксения Собчак пожаловалась на коллегу из-за отказа принять участие в своем шоу. Максим Галкин уже дважды проигнорировал предложение телеведущей. В эфире передачи «Сегодня вечером» супруг Пугачевой не стал объяснять, почему не захотел появиться в программе журналистки. При этом Галкин отметил: иногда она бывает безжалостна к своим гостям. «Максим, это ты меня побаиваешься и ко мне […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Врачи отказались лечить умирающую от рака известную артистку / 24 октября
- Ученые объяснили, почему в холодную погоду люди чаще болеют / 2 декабря
- «Вообще не хочет выступать»: близкий человек назвал Ротару сумасшедшей / 12 декабря
- Мнение: Старперам на заметку / 27 ноября
- Здоровье: Соевый белок способен снижать уровень холестерина / 8 мая
- В Тюмени помешали провести акцию памяти жертв репрессий / 1 ноября
- Мнение: Что бы сделал Сталин если бы он читал Дзен / 19 ноября
- Владимир Машков рассказал о конфузе при встрече с Табаковым / 16 ноября