Кети Топурия опровергла слухи о беременности кадром голого живота

Певица разместила на странице в Instagram кадры, демонстрирующие ее голый живот. Таким образом Кети Топурия опровергла слухи в прессе о своей беременности.

Знаменитость воспитывает 4-летнюю дочь Оливию, которая появилась на свет в ее браке с бизнесменом Львом Гейхманом. Сейчас Кети Топурия вместе с наследницей живет у матери, оказывающей помощь в воспитании девочки. Согласно словам артистки, часто из-за загруженного графика у нее не хватает времени растить ребенка. Не так давно поводом для слухов об интересном положении представительницы шоу-бизнеса стала информация о ее романе с предпринимателем Львом Деньговым. Некоторое время пара скрывала отношения, но затем звезда российской сцены пояснила журналистам, что познакомила возлюбленного с дочерью, а он ее со своими детьми от предыдущего брака.



До этого Кети Топурия встречалась с рэпером Гуфом, настоящее имя которого Алексей Долматов. Они расстались в 2018 году из-за измены певца. Впоследствии он опровергал этот факт и признавался в романтических чувствах к бывшей избраннице. Исполнительница показала фолловерам в разделе Stories интересные кадры, на которых видно ее голый живот. Таким образом она дала понять публике, что не беременна.

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