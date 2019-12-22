В Украину из РФ пытались переправить 660 кг красной икры – Госпогранслужба

Контрабандисты пытались переправить из РФ в Украину почти 700 кг красной икры. Об этом сообщил пресс-центр Госпогранслужбы Украины 21 декабря.

Пограничники задержали возле Борисовки Харьковской области трех мужчин без документов, а неподалеку от места задержания обнаружили мостик из деревяных поддонов, который был сооружен, вероятно, для незаконного перемещения товаров.

«Рядом с переправой лежали этикетки от красной икры. Во время поисковых мероприятий обнаружили и саму икру. Рыбный продукт сомнительного качества и сомнительного происхождения был расфасован в 30 пластиковых контейнеров. Общий вес найденной икры составил 660 кг», –говорится в сообщении.

В отношении задержанных граждан Украины, проживающих в приграничных районах, пограничники составили админпротоколы,

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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