ГСЧС предупредила о снеге, метелях, гололедице и ветре в Карпатах в начале недели

В начале недели на западе Украины ухудшится погода. Об этом 22 декабря сообщил пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«В течение 23-24 декабря в западных областях – значительные дожди; в Карпатах – порывы ветра 15-20 м / с, на высокогорье 25-28 м / с. 23-24 декабря в Карпатах ожидается существенное осложнение погодных условий: сильный мокрый снег, метели, местами гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица», — сообщили в ГСЧС.

В службе отметили, что погодные условия могут привести к нарушениям и местами прекращению движения на дорогах в Карпатах.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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