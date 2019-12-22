Завод «Нефтехим» загорелся в Уфе

Возникший в воскресенье утром пожар на предприятии «Опытный завод Нефтехим» в Уфе локализован на площади 2 тыс. квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по Башкирии.

Пожар на предприятии «Опытный завод Нефтехим» в Уфе возник утром в воскресенье. На тушении пожара работают 75 человек, 21 единица техники, привлечен пожарный поезд.

«Пожар локализован в 10.44 (8.44 мск) на площади 2 тысячи квадратных метров», – сказали ТАСС в ГУ МЧС по республике.

Вместе с тем сообщалось, что на заводе горит легковоспламеняющаяся жидкость и есть опасность распространения огня на другие здания завода.

Для отбора проб загрязняющих веществ в атмосферном воздухе задействована лаборатория Роспотребнадзора, превышение ПДК на территории завода пока не фиксировалось.

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